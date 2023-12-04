أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين في مصر.. «الساسو» بـ15 جنيها

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين في مصر ببورصة الدواجن، استقرارًا ملحوظًا، لعدد كبير من الأنواع مقارنة بالأسعار المعلنة أمس، إذ يتراوح سعر الكتاكيت البيضاء ما بين 26 إلى 31 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 4-12-2023 في بورصة الدواجن للعديد من الأنواع، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار الكتاكيت بحسب آخر تحديثات أسعار بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت في مصر

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 26 إلى 31 جنيها.

- كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 15 جنيها إلى 16 جنيها.

- ويتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور ما بين 16 جنيها إلى 17 جنيها.

- ويتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 إلى 8 جنيهات.

- ويتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 10 جنيهات إلى 11 جنيها.

- ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 12 إلى 13 جنيها.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 16 جنيها إلى 17 جنيها.