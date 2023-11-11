أسعار الكتاكيت اليوم السبت 11-11-2023 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

حافظت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 11-11-2023 على استقرارها الذي عليه منذ يوم الأربعاء الماضي، في ظل توقعات بتراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، نظرا لاستمرار تراجع أسعار الأعلاف، مما يعود بالإيجاب على انخفاض أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت أيضا.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم السبت 11-11-2023، وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء، والتي سجلت ما يلي:

أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم في مصر

- تتراوح أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر ما بين 28 و28.25 جنيه.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي اليوم السبت بين 10 و11 جنيها.

- يتراوح سعر هجين بين 14 و15 جنيها.

- يتراوح سعر الجيل الثاني في الأسواق بين 16 و17 جنيها.

- يتراوح سعر روزي بيور بين 16.5 و17.5 جنيه.

- بالنسبة لأسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في شركة الوادي تسجل 32.5 جنيه.