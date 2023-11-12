أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 12-11-2023.. «الساسو» بـ21 جنيها

أعلنت البورصة العامة للدواجن عن استقرار أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 12-11-2023 في كافة الأسواق المصرية تلك الثبات المستمر منذ الأسبوع الماضي في ظل أن أسعار البيض تراجعت اليوم بقيمة 4 جنيهات، كما أن هناك توقعات بتراجع أسعار الكتاكيت والبيض والدواجن الفترة المقبلة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 12-11-2023 والتي جاءت كما يلي:

أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم في مصر

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 29 و29.25 جنيه.

أسعار الكتاكیت الیوم

- كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 11 و12 جنيها.

- فيما يتراوح سعر كتكوت الساسو ما بين 21 و22 جنيها.

- ويتراوح سعر كتكوت ساسو بيور ما بين 22 و23 جنيها.

- وعن سعر كتكوت هجين يتراوح ما بين 15 و16 جنيهًا.

- كما يتراوح سعر كتكوت جيل ثاني ما بين 17 و18 جنيهًا.

- ويتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 18 و19 جنيهًا.

أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم شركة الوادي

- وتبلغ أسعار الكتاكيت في شركة الوادي 32.5 جنيه.