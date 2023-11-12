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أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 12-11-2023.. «الساسو» بـ21 جنيها

كتب:

مريم حنفي
09:42 ص | الأحد 12 نوفمبر 2023
أسعار الكتاكيت اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

أعلنت البورصة العامة للدواجن عن استقرار أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 12-11-2023 في كافة الأسواق المصرية تلك الثبات المستمر منذ الأسبوع الماضي في ظل أن أسعار البيض تراجعت اليوم بقيمة 4 جنيهات، كما أن هناك توقعات بتراجع أسعار الكتاكيت والبيض والدواجن الفترة المقبلة. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 12-11-2023 والتي جاءت كما يلي:

أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم في مصر

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 29 و29.25 جنيه.

أسعار الكتاكیت الیوم

- كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 11 و12 جنيها.

- فيما يتراوح سعر كتكوت الساسو ما بين 21 و22 جنيها. 

- ويتراوح سعر كتكوت ساسو بيور ما بين 22 و23 جنيها. 

- وعن سعر كتكوت هجين يتراوح ما بين 15 و16 جنيهًا. 

- كما يتراوح سعر كتكوت جيل ثاني ما بين 17 و18 جنيهًا. 

- ويتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 18 و19 جنيهًا. 

أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم شركة الوادي

- وتبلغ أسعار الكتاكيت في شركة الوادي 32.5 جنيه. 

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