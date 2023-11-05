«يلا كامب» إلى أسوان.. سافر لبلد السحر والجمال بـ2000 جنيه

تنظم مديريات الشباب والرياضة، أولى مغامرات المعسكر الرياضي «يلا كامب» في محافظة أسوان، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، الذي تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بالتعاون مع المديريات.

وينفذ معسكر يلا كامب إلى أسوان، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع فيسبوك، في الفترة من الخميس 23 نوفمبر، إلى الأحد 26 من الشهر ذاته، لمدة 4 أيام/ 3 ليالي، بهدف تعزيز الروح الرياضية، وتطوير المهارات الحياتية للشباب.

معسكر يلا كامب إلى أسوان

يشمل معسكر يلا كامب، أنشطة متنوعة ومسابقات رياضية مختلفة، كما يتضمن التخييم في جزيرة وسط نهر النيل، بالإضافة إلى زيارة معالم سياحية عريقة وتاريخ مصر القديم والحديث، مثل معبد فيلة، المتحف النوبي، متحف النيل، القرية النوبية، السد العالي، الحديقة النباتية، وعمل جوله حرة بمدينة أسوان.

تهدف المبادرة المقدمة من وزارة الشباب، إلى تشجيع الشباب على ممارسة النشاط البدني وتعزيز صحتهم وقدراتهم الفردية من خلال أنشطة رياضية ممتعة ومفيدة.

سعر معسكر يلا كامب

قيمة الحجز 2000 جنيه، يجري تحويلها على رقم حساب المركز الأولمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، (0333070288711200019) بأحد فروع البنك الأهلي.