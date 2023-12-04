جامعة بنها: الكشف على 711 مواطنا في القوافل الطبية بالمدينة

واصلت جامعة بنها تتظيم القوافل الطبية بقرى مركز بنها؛ إذ نظمت قوافل طبية بقريتي نقباس وكفر العرب، لإجراء الكشف الطبي بالمجان على المواطنين.

وجاءت القوافل برعاية الدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نيرمين عدلي، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، بالتنسيق مع الدكتور محمود الصبروط، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

الكشف على 711 حالة من أهالي القريتين

وشارك في القواقل أطباء في تخصصات الباطنة، والأطفال، والرمد، والمخ والأعصاب، والعظام، والأنف والأذن، والمسالك، والجراحة العامة، والجلدية، وجرى الكشف على 711 حالة من أهالى القريتين، وصرف العلاج مجانا، وتحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية، لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

وأكدت جامعة بنها، في بيان لها، استمرار تتظيم القوافل الطبية، في إطار الدور الخدمي والمجتمعي الذي تؤديه الجامعة لخدمة المجتمع المحلي، ورفع العبء عن كاهل أهالينا في القرى، من خلال توفير الخدمات الطبية اللازمة لهم مجانا.