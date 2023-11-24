جدول محاضرات مبادرة تأهيل طلاب جامعة بنها لسوق العمل.. الدراسة أون لاين

أعلن مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها، مواعيد محاضرات المبادرة القومية لتأهيل طلبة جامعة بنها لمهن المستقبل، والمقرر أنّ تكون أون لاين من خلال تطبيق «زوم»، اعتبارًا من 2 ديسمبر المقبل، بهدف توفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، والمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل في مختلف أنحاء الجمهورية، وسد الفجوة المهارية ما بين الاحتياج الفعلي لسوق العمل والدراسات الأكاديمية.

جدول محاضرات المبادرة القومية لتأهيل طلبة جامعة بنها

وأوضحت الدكتورة منى نصر مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها، أنّ جدول محاضرات المبادرة القومية لتأهيل طلبة جامعة بنها لمهن المستقبل، سيكون من الساعة 7 مساءً حتى 9 مساءً، كالتالي:

- السبت 2 ديسمبر 2023

- الاثنين 4 ديسمبر 2023

- الأربعاء 6 ديسمبر 2023

- السبت 9 ديسمبر 2023

- الاثنين 11 ديسمبر 2023

- الأربعاء 13 ديسمبر 2023

اكتشاف المواهب والنوابغ

وأضافت مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها لـ«الوطن»، أنّ المبادرة تأتي في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام باكتشاف وصقل المواهب والنوابغ في المجالات التكنولوجية، باعتبارها أهم القوى الداعمة لمصر، ومن أجل الاستثمار في الكوادر البشرية.

وأشارت إلى أنّ جامعة بنها تنفذ المبادرة بهدف تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، انطلاقًا من استراتيجية مصر الرقْمية واستكمالًا لجهود الجامعة في تنفيذ خطة التحوُّل الرقْمي، موضحة أنّ المبادرة تجري بالتعاون مع مركز التدريب بمكتبة مصر العامة الرئيسية، في إطار المبادرة القومية لتأهيل طلبة جامعة بنها لمهن المستقبل في ظل التحول الرقمي، وهي الأولى من نوعها في الجامعات المصرية.

وسيتدرب الطلاب على مجموعة من البرامج، ثم سيعقد لهم اختبار للحصول على شهادة اجتياز المبادرة، ويمكن الاشتراك من خلال التسجيل على الرابط التالي من هنا.