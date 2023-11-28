«جامعة بنها»: يجب على الطلبة المشاركة الفعالة في انتخابات الرئاسة لرد الجميل للوطن

نظمت جامعة بنها ندوة لتوعية الطلاب بالمشاركة في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في أيام 10 و11 و12، ديسمبر 2023، بعنوان «شارك بصوتك نكمل الطريق»، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع الكليات بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد رمزي عضو الحملة المركزية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وعمرو درويش عضو تنسيقية شباب الاحزاب، وعضو حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وكريم فتحي حلمي عضو الحملة، والنائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، ونواب رئيس جامعة بنها، وعمداء الكليات، والمدير التنفيذي لمستشفي بنها الجامعي، وعدد كبير من الطلاب بالكليات المختلفة.

ترسيخ ثقافة الانتماء والولاء للوطن

ورحبت جامعة بنها في بيان لها بأعضاء حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وطلاب الجامعة، مؤكدة في رسالة لشباب ومنسوبي الكليات أن دور الجامعة ليس بناء شخصية الطالب فقط بل ترسيخ ثقافة الانتماء والولاء للوطن في إطار الاهتمام بدور الشباب وترسيخ الوعي الوطني لديه وخاصة في تعزيز المشاركة السياسية في الفعاليات القومية والاستحقاقات الانتخابية بكافة أنواعها.

وتابعت الجامعة في بيانها، أن تحفيز الشباب للمشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة أمر هام وجدي من أجل استكمال طريق التنمية في ضوء حكاية الوطن وبناء الجمهورية الجديدة، مثمنة دور القيادة السياسية في الدفاع عن مقدرات الوطن ودعم قضايا الأشقاء في فلسطين وليبيا، وهو دور كان واضحًا ومؤثرًا كما لمسناه.

وأشارت الجامعة في بيانها ورسالتها للمشاركين في المؤتمر إلى أن الشباب يمثل 60% من إجمالي الشعب المصري، ومشاركتهم في بناء الوطن أمر حتمي، مطالبة شباب الجامعة بالمشاركة الفعالة في انتخابات الرئاسة المقبلة لرد الجميل للوطن وقيادته لاستكمال مرحلة جديدة من بناء الجمهورية الجديدة.

النائب أحمد رمزي: العصر الحالي هو العصر الذهبي للشباب والمرأة

ومن ناحيته قال النائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب، وعضو الحملة المركزية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال الندوة إن العصر الحالي هو العصر الذهبي للشباب والمرأة، والرئيس يسعي دائما لتمكين الشباب وهو ما يتطلب من شباب مصر أن يساندوا الدولة المصرية ويشاركوا بفاعلية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويؤدوا دورهم في هذا الاستحقاق الدستوري، مشيرا إلى أن المشروع القومي «حياة كريمة»، نموذج فريد لتحويل القري المصرية إلى مراكز نموذجية حضارية.

كريم بدر: الشباب يجب أن يكون مؤثرا

وبدوره قال كريم بدر عضو مجلس النواب، وعضو الحملة المركزية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رئيس، في كلمته إن الشباب يجب أن يكون مؤثرًا في المجتمع ومشاركته تساعد في أن يدعم الأهل والبلاد، موضحا أن السلبية في هذا الأمر لها آثار خطيرة في تضييع حق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة والاستقرار.

وأشاد «بدر»، أثناء كلمته بالندوة، بموقف مصر المشرف في دعم القضية الفلسطينية وإرثاء الهدنة في غزة من خلال تحركات القيادة السياسية الحكيمة، مقدما الشكر للرئيس السيسي علي دعمه للقضية الفلسطينية.

النائب محمد إسماعيل دور الشباب الوطني

فيما أوضح النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، وعضو الحملة المركزية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في كلمته أن دور الشباب الوطني يتمثل في الحفاظ علي مقدرات الشعب المصري وما تحقق من إنجازات للحفاظ علي الهوية المصرية ودعم التنمية والمشروعات في الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو بمثابة رد للجميل، مشيرا إلى أن النزول والمشاركة يسهم في تثبت أركان الدولة المصرية وحماية مقدرات الوطن.

وأخيرا قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، وعضو حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالقليوبية، في كلمته إن أعضاء الحملة يجوبون حاليا المحافظات المختلفة للاستماع والتعرف علي آراء المواطنين حول المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والعمل علي تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لديهم والتي سعت الجماعة السابقة علي نشرها بين أبناء الوطن، مطالبًا الشباب بالمشاركة الفعالة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية باعتبارهم عصب الأمة وقوتها الكامنة.