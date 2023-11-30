جامعة بنها: التصويت في الانتخابات الرئاسية واجب وطني 

أكد مجلس جامعة بنها أهمية تحفيز وحث الطلاب على المشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها واجب وطني على الجميع.

تعزيز المشاركة الإيجابية

وشدد أعضاء مجلس جامعة بنها، خلال اجتماعهم اليوم، على أن الجامعة شهدت عددا من الأنشطة والندوات بهدف التوعية وتعزيز المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

جودة التعليم والاعتماد

ووفق بيان جامعة بنها استعرض المجلس متابعة إجراءات التقدم للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وذلك لاعتماد 4 برامج بكلية الهندسة بشبرا، وبرنامجين بكلية الهندسة ببنها، و 4 برامج بكلية التربية، و 3 برامج بكلية الزراعة، و 3 برامج بكلية العلوم، وبرنامجين بكلية الفنون التطبيقية حيث تستهدف الجامعة خلال الفترة القادمة أيضا التقدم لهيئات اعتماد دولية لاعتماد عدد من برامج الجامعة.

وأعلن مجلس جامعة بنها موافقة مجلس الجامعة على تخصيص عدد 3 جوائز كل فصل دراسي لأفضل مقرر على منصة إدارة التعلم بكل كلية قيمة الجائزة الأولى 5000 جنية والجائزة الثانية 3000 جنية والجائزة الثالثة 2000 جنية.

كما وجه مجلس جامعة بنها الشكر لعدد من مديرى الوحدات والمستشارين في مختلف القطاعات والذين أدوا دورهم خلال السنوات الماضية داخل الجامعة بكل كفاءة واقتدار وهم الدكتور عبد الرحيم شولح، والدكتور سعد محمود سعد، والدكتور عزت الخياط، والدكتور علاء سيد عبد الغفار، والدكتور إبراهيم بزان، والدكتور محمد معوض، والدكتور محمد السيد أبو سالم، والدكتور رؤوف توفيق، والدكتورة نسرين إبراهيم .