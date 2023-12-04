الطريقة الجازولية الصوفية تدعو إلى مؤتمر لدعم السيسي الخميس المقبل

تنظم الطريقة الجازولية الحسينية الشاذلية بالدراسة مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، الخميس المقبل، في الساعة 8 مساءً.

مؤتمر شعبي لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وأكّد سالم جابر الجازولي شيخ الطريقة الجازولية الحسينية الشاذلية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أنّ المؤتمر سيحضره ما لا يقل عن 4 آلاف شخص لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في فترة رئاسية مقبلة، وسيتضمن المؤتمر فقرة إنشاد ديني.

وأضاف أنَّ «مريدي ومحبي الطريقة الجازولية من أسوان إلى الوجه البحري يدعمون بكل الحب والفخر الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، كما أنَّ كل فرد بالطريقة سيشاركون في الإدلاء بأصواتهم وهو واجب وطني».

انتخابات الرئاسة في الخارج

وتنطلق الانتخابات الرئاسية داخل مصر أيام 11، و12، و13 وسط عرس ديمقراطي يشارك فيه جميع المصريين لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وشهدت الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين في الخارج، التي انطلقت يوم الجمعة الماضي واستمرت لمدة 3 أيام إقبالًا كبيرًا من المصريين، الذين قدموا ملحمة وطنية رائعة في حب مصر أمام العالم.