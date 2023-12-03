غرفة عمليات التنسيقية: تزايد أعداد الناخبين في لبنان للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

تواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعتها للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين في الخارج، التي انطلقت أمس الأول الجمعة.

وقالت الغرفة، إن السفارة المصرية في لبنان، تواصل أعمالها في استقبال الجالية المصرية في لبنان، للتصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، لليوم الثالث والأخير على التوالي.

ومع اقتراب غلق باب التصويت الذي سينتهي بعد قليل وفقًا لتوقيت لبنان، تزايد عدد الناخبين المصريين الذين لم يتمكنوا في اليومين الماضيين من التصويت.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.