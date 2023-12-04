تصدير ملح وصودا كاوية وتفريغ رخام بمواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، تصدير ملح وكلينكير وصودا كاوية وتفريغ رخام بمواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، استمرار شحن الملح وخام الكلينكير والصودا الكاوية وتفريغ رخام بمواني شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية.

ميناء شرق بورسعيد

واستقبل ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية السفينة «M EDSKY» القادمة من الاسكندريه لشحن 51 ألف طن من الملح والتصدير إلى كرواتيا.

كما وصل الميناء السفينة «LIBERTY ISLAND» القادمة من ميناء الأدبية، وذلك لشحن 60 ألف طن من خام الكلينكير إلى أسبانيا.

شحن 3 آلاف طن صودا كاوية

على جانب آخر، استقبل ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية السفينة «ENDELO SWAN» القادمة من اليونان لشحن 3 آلاف طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى إيطاليا.

كما استقبل الميناء السفينة «NEZHA» القادمة من تركيا لتفريغ 4170 طن رخام بالميناء، وستغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ إلى دمياط.

تسهيل إجراءات الشحن والتفريغ

وفي هذا الصدد، تتخذ إدارة مواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

يذكر أن مواني المنطقة الإقتصادية لقناة السويس شهدت مؤخرا نشاط في حركة تداول السفن، وأن تقلبات الطقس لم تؤثر على حركة السفن.