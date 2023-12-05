10 نصائح للحماية من مخاطر الأمطار والسيول.. لا تلمس أسلاك الكهرباء

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ الأمطار الغزيرة والسيول من المخاطر التي تتسبب في خسائر كبيرة حول العالم، لافتا إلى أنّ التغيرات المناخية زادت حدّة المخاطر في السنوات الأخيرة خاصة مع زيادة العواصف المطرية الفجائية.

دور المواطنين فى الاستعداد لمخاطر الأمطار والسيول

وأوضح المركز عبر صفحته على فيس بوك، أنّ الدولة تتبنى إجراءات عديدة للحد من تأثير المخاطر على المواطنين، والاستفادة من مياه الأمطار من خلال مجموعة من الاستثمارات، مشيرا إلى أنّ هناك دور إيجابي للمواطنين في الاستعداد لمواجهة المخاطر والتصرف السليم في حالات الطوارئ، مقدما 10 نصائح أساسية للمواطنين، كما يلي.

1- احرص على متابعة حالة الطقس اليومية من خلال النشرة الجوية من مصادر رسمية موثوقة.

2- الاستجابة لتعليمات الجهات بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة في أوقات هطول الأمطار الغزيرة والسيول.

3- احرص على صيانة إطارات السيارة والفرامل وماسحات الزجاج وسلامة المرايا خاصة خلال مواسم الأمطار.

4- تجنب استخدام الطرق المعرضة لمخاطر السيول، واتبع تعليمات المرور في حالات إغلاق أو تحويل الطرق.

5- لا تحاول عبور تجاوز مجرى السيل، خاصة أن مياه السيول قد تجلب معها زواحف سامة قادمة من الجبال.

6- ابتعد عن لمس الأسلاك الكهربية وأعمدة الإنارة في الشوارع لتفادي الإصابة بصعق كهربي.

7- لا تلقي القمامة في بالوعات الصرف أو مخرات السيول حرصا على ضمان عملها بسلاسة.

8-إذا كنت من ساكني الطوابق الأرضية أو لديك جراج في العقار فاحرص على وضع مصدات رملية عند المداخل لتفادي تسرب مياه الأمطار إلى الداخل.

9- شارك المعلومات والتحذيرات المهمة ونصائح التوعية مع كل من حولك.

10- لا بد أن تكون على علم بأرقام الطوارئ التي قد تحتاجها، مثل «112 الرقم الموحد للطوارئ، 123 الإسعاف، 180 الإطفاء، 122 النجدة، 01221110000».