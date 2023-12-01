تركيب بلاعات جديدة لتصريف مياه الأمطار في عدة مناطق بالعريش

أصدر اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، قرارا بالعمل على تغيير واجهات بلاعات الصرف الصحي الموجودة في الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة.

تركيب بلاعات جديدة

وأكد رئيس مجلس مدينة العريش أن بعض البلاعات الحالية منسوبها المائي أعلى من مستوى الطريق، لذا فإنها لا تصرف مياه الأمطار بالشكل المطلوب والسريع، لذا تم تركيب بلاعات حديدية أخرى بمنسوب منخفض لسرعة جريان المياه.

وأكد قسم الإدارة الهندسية في العريش، عبر بيان له، أنه تم تغيير وتركيب ما يقرب من 12 بلاعة صرف صحي بمنسوب أقل، وتمت تجربتها من خلال صب مياه تجريبي على الطريق وأثبتت نجاحها، موضحا أنه جار تركيب بلاعات أخرى في شوارع فرعية تشهد تراكم لمياه الأمطار حال تساقطها بغزارة.

أماكن بلاعات الأمطار الجديدة

وأوضح أن المناطق التي تم تركيب بلاعات لها هي وسط المدينة مقابل سوق السمك، ومنطقة المول، ومسجد النصر والرفاعي، وشارع البريد، بالإضافة إلى شارع البحر وطريق الإنشاء الجديد بالكامل، حتى قسم ثان العريش ومنطقة الواحة وطريق أبو صقل.