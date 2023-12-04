«الفاو»: 3.8 مليار دولار خسائر بالقطاع الزراعي خلال 30 عاما

أكدت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، أنّ النظم الزراعية والغذائية تواجه تهديدًا متناميًا بسبب الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، ما يستدعي اتخاذ إجراءات لعلاج مواطن ضعفها، حيث يعمل بها 866 مليون شخص على مستوى العالم وتحقق عائدات قدرها 3.6 ترليون دولار أمريكي.

أوضحت «الفاو»، في تقرير لها اليوم، على هامش المؤتمر الـ28 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ في دبي بالإمارات العربية المتحدة، أنّ هناك حاجة ماسة لبذل جهود لمعالجة مواطن الضعف في النظم الزراعية والغذائية، إقرارًا بدورها المحوري، ورغم أن نحو ثلث خطط العمل المناخي الحالية تتعلق بالزراعة، إلا أنها لم تكن محور التركيز الرئيسي في المناقشات الدائرة حول الخسائر والأضرار خلال مناقشات المناخ.

موجات الجفاف تتسبب في خسائر بنسبة 65%

أشارت «الفاو» إلى أنّ ما تسببه الخسائر والأضرار في النظم الزراعية التي تمثل عبئا اقتصادياً، فالبيانات التي أجريت ما بين عامي 2007 وحتى 2022 توضح أن الخسائر الزراعية بلغت 23% من إجمالي الأثر الناجم عن الكوارث، حيث تتسبب موجات الجفاف بأكثر من 65% من الخسائر في قطاع الزراعة، ما يصل حجمه إلى 3.8 تريليون دولار أمريكي من إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية خلال الـ30 عاما الماضية.

غياب تعريف متفق عليه دوليًا للخسائر والأضرار

توقعت الفاو أن تتسبب الأحداث المناخية في المزيد من الخسائر والأضرار ما يؤثر على الإنتاجية والكفاءة وسبل السكان الذين يعتمدون على النظم الزراعية والغذائية، ما يتطلب الحاجه الماسة؛ لتحسين المنهجيات والأدوات المستخدمة في تقييم الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ، فالطرق الحالية أخفقت في تحديد الظواهر البطيئة الحدوث والأبعاد غير الاقتصادية للخسائر والأضرار.

ورأت الدراسة أنّ غياب تعريف متفق عليه دوليًا للخسائر والأضرار يزيد من تعقيدات الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات.

لفتت الفاو إلى أنّ الدعم المالي يمثل عاملًا حاسمًا فالمستويات الحالية من التمويل المسجل للأنشطة المرتبطة بالمناخ لا تلبي الاحتياجات المحتملة للنظم الزراعية والغذائية، كما تشير الدراسة أيضًا لقلة البيانات المحددة بشأن الاحتياجات المالية حتى يمكن معالجة الخسائر والأضرار، ما يدعو إلى إيجاد حلول تتناول هذه المسألة تحديدًا.