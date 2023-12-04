هلع في مقاطعة بورصة بسبب زلزال إسطنبول.. المئات يفترشون الشوارع

ضرب زلزال إسطنبول التركية، اليوم، وشعر الناس بهزات أرضية في الجزء الأوروبي من المدينة، فيما نشرت وسائل إعلام تركية مقاطع فيديو ترصد حالة الهلع جراء الزلزال.

ورصد مقطع الفيديو المئات في الشوارع بمدينة بورصة، جراء زلزال إسطنبول، وسط وجود فرق الطوارئ وسيارات الإسعاف.

وكتب وزير الداخلية، علي يرلي كايا، في تغريدة عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أن جميع الفرق المعنية وعلى رأسها رئاسة الطوارئ والكوارث الطبيعية وصلت المنطقة لبدء أعمال المسح، موضحا أنهم يتابعون التطورات.

زلزال إسطنبول بقوة 5 درجات

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بتسجيل زلزال قوته 5 درجات غرب تركيا، مشيرا إلى وقوع مركز الهزات الأرضية على عمق 11 كيلومترا ويبعد 32 كيلومترا عن مدينة بورصة، التي بلغ عدد سكانها نحو 1.4 مليون نسمة، وشعر سكان إسطنبول ومحافظات بورصة وقوجه إيلي وصقاريا به.

هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية

فيما أعلنت هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية، أن قوة الهزة الأرضية الأولى كانت 5.1 درجة على مقياس ريختر، فيما وقعت على عمق 9 كيلومترات ببحر مرمرة قرب مودانيا التابعة لمدينة بورصة، أما الهزة الثانية فكانت بقوة 4.5 في نفس المنطقة، وجاءت بعد 3 دقائق من الأولى وشعر بها سكان المقاطعات المحيطة مثل إسطنبول وجناكالي وباليكسير وبورصة.