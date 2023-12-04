«آداب بنها» تنظم ندوة لدعم المشاركة الشبابية في انتخابات الرئاسة

نظمت كلية الآداب بجامعة بنها، ندوة تثقيفية لدعم المشاركة الشبابية في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب، بمشاركة طلاب الكلية من مختلف الفرق والأقسام.

المشاركة السياسية واجب وطني

وقال الدكتور عربي الطوخي وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، إن المشاركة السياسية واجب وطني وجزء من حقوق الإنسان الأساسية، وتهدف إلى تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم السياسية، واختيار ممثليهم وتشكيل حكومتهم، مشيرا إلى أن المصريين في الخارج قدموا أسمى صور الوطنية والمشاركة في العرس الديمقراطي، ولم يتأخروا عن تلبية النداء في كل استحقاق انتخابي تقوم به الدولة، وفي كل مرة يثبتون مدى وعيهم ووطنيتهم الواضحة وتحملهم لعناء السفر والتكلفة لتحقيق الغايات العظيمة في حق الوطن.

وأوضح وكيل الكلية، أن منصات التواصل الاجتماعي في فترات الانتخابات تكون محاطة بالأخبار المغلوطة بهدف التشويش ونشر الإحباط والشائعات، ويجب الانتباه لهذا الأمر لمنع الشائعات.

الاصطفاف خلف الوطن

ومن جانبه، قال الدكتور رمضان عرفة مدير عام مراكز النيل للإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات، إن الظرف السياسي يحكم في هذه الفترة، وما يحدث حول مصر يجعلنا أمام مسؤولية تاريخية، ويجب أن نكون على قلب رجل واحد، والاصطفاف خلف الوطن، مؤكدا أن كل مواطن ومواطنة مصرية تم 18 عاما من حقه أن يشارك في الانتخابات الرئاسية، شريطة أن يكون اسمه مدرجا بقوائم الانتخابات.

وأضاف «عرفة»، أن بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المدون به الرقم القومي شرطا للتصويت في الانتخابات، لافتا إلى أن هناك لجنة للوافدين من خارج المحافظة.

وأضاف الدكتور عبد القادر البحراوي، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب، أن الانتخابات مرآة عاكسة للديمقراطية ومرآة عاكسة لاحترام الحريات في العالم، مؤكدًا أن المواطنة تعني حزمة من الحقوق والواجبات، والالتزام بالمشاركة في حضور الانتخابات واجب وطني، كمًا أنه حق أيضا بموجب الدستور لأنه حق سياسي أصيل.