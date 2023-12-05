7 معلومات عن شركة «القاهرة للأدوية».. تأسست قبل 61 عاما

قال منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال العام، إنّ الوزراة تعمل جاهدة لتطوير منتجاتها الدوائية لتكون متطابقة مع المواصفات العالمية، وتركز على توفير أدوية للمواطنين من خلال تطوير المصانع والشركات، ومنها شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية التي تعد الأولى بين شركات الدواء في إنتاج الكبسولات الرخوة، مشيرا إلى أنّ الدولة المصرية تركز على استثمار نحو 450 مليون جنيه لتطوير منتجاتها الدوائية.

وترصد السطور التالية 7 معلومات عن شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، كما يلي.

منتجات الشركة

- تأسست شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية عام 1962.

- تتميز شركة القاهرة للأدوية بأنّها الأولى بين شركات الدواء في إنتاج الكبسولات الرخوة، والمحاليل.

- تنتج الشركة قطرات وبودرات وحبيبات ومراهم.

أرباح الشركة

- تتميز الشركة بالمنطقة العقيمة المخصصة فقط لإنتاج مستحضرات السيفالوسبورين والتي أنشئت بخبرة ومواصفات شركات أمريكية.

- تمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 60% من أسهم شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية.

- ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 52.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

- سجل صافي ربح بلغ 59.17 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023.