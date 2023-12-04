«المهندسين» تعلن فتح مشروع الرعاية الصحية 2024.. الأوراق والشروط

أعلنت نقابة المهندسين، فتح باب الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية لعام 2024، بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، اعتبارًا من 18 ديسمبر الجاري، وحتى 31 مارس المقبل.

فتح الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية

وأوضحت النقابة في بيان لها، أنه لن يتاح أي استثناءات بخلاف القيد الجديد والإضافات للمواليد والزواج الحديث.

وحددت النقابة المستندات المطلوبة للاشتراك أول مرة، أو الإضافة في مشروع العلاج وهي:

- رقم عضوية المهندس

- إضافة الزوجة: صورة قسيمة الزواج من الوجهين، أو صورة بطاقة الرقم القومي بها اسم الزوج + صورة شخصية

- إضافة الأبناء أقل من 16 عامًا: شهادة ميلاد الأبناء + صورة شخصية صورة شخصية

- لإضافة الأبناء بعد سن الـ16 صورة بطاقة الرقم القومي

- إضافة الابن بعد 26 سنة (استثنائيا): صورة بطاقة الرقم القومي حديثة + برنت تأمينات + صورة شخصية.

- إضافة الابنة بعد 26 سنة استثنائيا: صورة بطاقة الرقم القومي حديثة برنت تأمينات + صورة شخصية

- لإضافة الوالدة: صورة شهادة ميلاد المهندس + البطاقة الشخصية للوالدة + صورة شخصية

- إضافة الوالد: صورة البطاقة الشخصية للوالد + صورة شخصية

- في حالة وفاة المهندس خطاب من معاشات النقابة يفيد من مستحق المعاش عن المهندس + إثبات الشخصية + الصورة الشخصية لكل عضو

كيفية الاشتراك في مشروع العلاج

وأوضحت النقابة كيفية الاشتراك في مشروع العلاج وجاءت كالاتي:

- يمكن الاشتراك من خلال النقابة العامة والنقابات الفرعية والنوادي من خلال الأبليكيشن الخاص بالاشتراك من جوجل بلاي (ESE-NEQABTY)، أو البحث باللغة العربية نقابة المهندسين المصرية - نقابتي.