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سعر اليورو في البنوك اليوم الثلاثاء 5-12-2023

كتب:

وليد عبد السلام
08:08 ص | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
العملة الأوروبية اليورو

العملة الأوروبية اليورو

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في بداية التعاملات داخل البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، حيث بلغ سعر اليورو داخل البنك المركزي المصري 33.49 جنيه للشراء، 33.64 جنيه للبيع، وفق للموقع الرسمي للبنك. 

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

ووفقًا لموقع البنك الأهلي المصري، سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 33.77 جنيه للبيع و33.50 جنيه للشراء. 

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 5-12-2023 داخل البنك المركزي المصري، 33.49 جنيه للشراء، 33.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر 

وسجل سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء داخل بنك مصر 33.03 جنيه للبيع و32.88 جنيه للشراء. 

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي CIB إلى 32.96 جنيه شراء و33.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة 

سجل سعر اليورو في بنك القاهرة اليوم الثلاثاء، 33.60 جنيه للشراء و33.88 جنيه للبيع. 

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو في بنك القاهرة اليوم الثلاثاء، 33.60 جنيه للشراء و33.88 جنيه للبيع. 

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بقلم وليد عبد السلام