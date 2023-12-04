سعر اليورو في البنوك اليوم الاثنين 4-12-2023

حافظ سعر اليورو اليوم الاثنين 4-12-2023 في البنوك على ثباته منذ ختام تعاملات أكتوبر الماضي، حيث بلغ سعر اليورو الأعلي شراءً 33.91 جنيه أما سعر الأقل بيعا فسجل 33.02 جنيه وفق ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وأوضح الموقع أنّ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري بلغ 33.77 جنيه للبيع و33.50 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 33.03 جنيه للبيع و32.88 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

أما سعر اليورو اليوم الإثنين في البنك التجاري الدولي CIB وصل إلى 32.96 جنيه شراء و33.12 جنيه بيعا.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وبالنسبة لسعر اليورو في بنك القاهرة يسجل 33.60 جنيه للشراء و33.88 جنيه للبيع.