استقرار ملحوظ.. تعرف على سعر اليورو في نهاية تعاملات اليوم

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2-12- 2023، استقرارا ملحوظًا في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، إذ سجل سعر اليورو اليوم 33.65 جنيه للشراء، و34 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم 33.50 جنيه للشراء، و33.89 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

بلغ سعر اليورو اليوم 33.65 جنيه للشراء، وسجل 34.80 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

ووصل سعر اليورو اليوم 33.50 جنيه للشراء، و33.89 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 33.65 جنيه للشراء، و34 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

وبلغ سعر اليورو اليوم 33.65 جنيه للشراء، و34 جنيها للبيع في بنك cib.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم 33.88 جنيه للشراء، و34 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.