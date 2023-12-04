تحالف الأحزاب عن تصويت المصريين بالخارج: ضربوا أروع الأمثلة في الانتماء الوطني

أشاد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، بالمشاركة الواسعة التي قام بها أبناء الجالية المصرية في الخارج خلال عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية في مصر، والتي استمرت لمدة 3 أيام متتالية في 137 دولة بمختلف أرجاء العالم.

شاهدنا اصطفافا واسعا لجمع المغتربين بمختلف الفئات العمرية

وقال مطر، خلال تصريحاته لـ«الوطن»، إن مشاركة أبناء الجالية المصري خلال عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية في الخارج بالمظهر الذي ظهر على الشاشات ضرب أروع الأمثلة في الهوية والانتماء الوطني، حيث شاهدنا اصطفافا واسعا لجمع المغتربين بمختلف الفئات العمرية لدعم مصر وتشريف مكانتها الدولية بين كل بلدان العالم.

أدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية قائلا: الجموع المشرف الذي شهدته كل السفارات والقنصليات لأبناء الجالية المصرية في خارج مصر يؤكد على أنهم بمسافة قريبة للغاية لطفرة التنمية والإنجازات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية وأنهم على علم ودراية كافية بما تم تحقيقه.

واختتم أمين عام تحالف الأحزاب المصرية حديثه، مؤكدا على دعمه للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقر انطلاقها بالداخل مطلع الأسبوع المقبل.