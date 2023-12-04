يزيد الرزق.. تعرف على أفضل دعاء لصلاة الضحى

تعد صلاة الضحى من السنن التي يتبعها الكثيرون من المسلمين عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يحرص عدد كبير منهم على أدائها بشكل منتظم للتقرب من الله سبحانه وتعالى ودعائه بتحقيق الأمنيات وما تحمله نفوسهم .

وتساءل البعض خلال الفترة الماضية، عن توقيت أداء صلاة الضحى وعدد ركعاتها والأدعية المستحب ترديدها بعد أدائها.

عدد ركعات صلاة الضحى

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور الآتية، توقيت أداء صلاة الضحى وعدد ركعاتها، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، حيث قالت الدار إن وقت الضحى بدأ من بعد ارتفاع الشمس إلى ما قبل زوالها، وهي أربع ركعات فصاعدًا.

وأشارت الدار إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء.

أدعية صلاة الضحى

وبخصوص أدعية صلاة الضحى المستحبة فنرصد لكم بعض الأدعية المستحب ترديدها عقب أدائها:

1- اللهم أن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك و القوة قوتك والعزة عزتك و القدرة قدرتك.

2- «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، قالَ الوَلِيدُ: فَقُلتُ لِلأَوْزَاعِيِّ: كيفَ الاسْتِغْفَارُ؟ قالَ: تَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ».

3- اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ البُخْلِ، وأَعُوذُ بكَ مِنَ الجُبْنِ، وأَعُوذُ بكَ أنْ أُرَدَّ إلى أرْذَلِ العُمُرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا -يَعْنِي فِتْنَةَ الدَّجَّالِ- وأَعُوذُ بكَ مِن عَذَابِ القَبْرِ.

4- رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَومَ تَبْعَثُ، أَوْ تَجْمَعُ، عِبَادَكَ.

5-اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ عِلمًا نافعًا ورزقًا طيِّبًا وعملًا متقبَّلًا.

6-«اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي».