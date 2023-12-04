رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

لمدة أسبوع.. غلق محور عدلي منصور لتنفيذ «محور» مواز لطريق السويس

كتب:

محمد بركات
05:59 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
أحد المحاور

أحد المحاور

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأحد، تنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء محور حر موازٍ لطريق السويس، في المسافة من تقاطعه مع محور عدلي منصور، حتى الطريق الدائري الأوسطي، مرورا أعلى محور جوزيف تيتو.

وأوضحت الإدارة، أن الأعمال تستلزم الغلق الكلي لمحور عدلي منصور، بالوصلة من ميدان الحرفيين حتى محطة مترو عدلي منصور، وتحويل الحركة المرورية تجاه طريق القاهرة الإسماعيلية.

وأشارت إلى أن الأعمال ستبدأ اعتبارًا من اليوم الساعة 12 صباحًا «بعد منتصف الليل»، وحتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت 9 ديسمبر الجاري.

وأكدت الإدارة، أنها تعين الخدمات المرورية اللازمة، وتنسق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وطالبت الإدارة المواطنين، بضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور، واستخدام الطرق البديلة لمحور عدلي منصور خلال فترة تنفيذ الأعمال.

اقرأ المزيد:

غلق كوبري شمال طرة لتنفيذ مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي

نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال تطوير محور الحضارة بكورنيش النيل

«الغضبان» يناقش مقترحات تطوير محور الدخول والخروج من ميناء بورسعيد

مصرع أمين مخزن في حادث سير على محور جمال عبد الناصر بـ6 أكتوبر

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو

الرئيس السيسي يتفقد محور عمرو بن العاص ويجري حديثا وديا مع أحد المواطنين (فيديو)
بقلم محمد بركات