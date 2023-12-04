لمدة أسبوع.. غلق محور عدلي منصور لتنفيذ «محور» مواز لطريق السويس

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأحد، تنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء محور حر موازٍ لطريق السويس، في المسافة من تقاطعه مع محور عدلي منصور، حتى الطريق الدائري الأوسطي، مرورا أعلى محور جوزيف تيتو.

وأوضحت الإدارة، أن الأعمال تستلزم الغلق الكلي لمحور عدلي منصور، بالوصلة من ميدان الحرفيين حتى محطة مترو عدلي منصور، وتحويل الحركة المرورية تجاه طريق القاهرة الإسماعيلية.

وأشارت إلى أن الأعمال ستبدأ اعتبارًا من اليوم الساعة 12 صباحًا «بعد منتصف الليل»، وحتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت 9 ديسمبر الجاري.

وأكدت الإدارة، أنها تعين الخدمات المرورية اللازمة، وتنسق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وطالبت الإدارة المواطنين، بضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور، واستخدام الطرق البديلة لمحور عدلي منصور خلال فترة تنفيذ الأعمال.