أمين الشؤون الدينية بحماة الوطن: السيسي كان شجاعا وأنقذ مصر في 30 يونيو

قال الشيخ أحمد ترك، أمين الشؤون الدينية بحزب حماة الوطن، إنّ مؤتمر اليوم هدفه توصيل رسالة وفاء وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح ترك، خلال كلمته في مؤتمر حزب حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنّ مصر مذكورة في كل الكتب السماوية وهي ترتبط دائمًا بالقوة والأمن والمناخ الجيد والعطاء وخزائن الأرض، مضيفًا أن المصري يحمل جينات الأجداد قبل الميلاد، والعطاء المصري له تاريخ، فمن أنقذ النبي يوسف ورباه كان رجلا من مصر بشهادة القرآن، ومن أنقذ النبي موسى عليه السلام امرأة فرعون على أرض مصر.

مصر سلة غذاء العالم

وأشار إلى أن مصر سلة الغذاء التي أطعمت العالم بلا مقابل، والمعابد المصرية منقوش على جدرانها ومدون كل شيء في تاريخها من مواقف وبطولات في التضحية والعطاء، مضيفًا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا في أكثر من عشرين رواية عن فضل مصر وشعبها.

وأكد أمين الشؤون الدينية، أنه منذ زمن بعيد اتخذ المستعمر الدين ستارًا لتغيير هوية الشعوب واحتلالها نفسيًا وفكريًا وعقائديًا، ومن هنا يكمن دور أمانة الشؤون الدينية لدعم الوعي المصري.

دور الرئيس السيسي في حماية الوطن

وتابع «الرئيس السيسي اتسم بشجاعة وعطاء الأجداد، ووقف في 30 يونيو رغم خطورة الموقف وأنقذ مصر من السقوط مع الدول التي سقطت، وتقدم المشير عبد الفتاح السيسي وقتها بمشروع لإنقاذ مصر، ولا ننس الصراع الديني الذي حدث وقتها فكنت إمام مسجد النور بالعباسية وسمعتهم يقولون نريد السيطرة على دور العبادة لنحكم السيطرة على مصر، لكن الرئيس السيسي ابن مصر حفظها من هذه الأحلام التي كادت تهدد مصر، فقد أنقذ الكنائس والمساجد، وبكل تأكيد الانتخابات الرئاسية المقبلة مصيرية من أجل حماية الوطن، وأدعو كل العلماء الأزاهرة للقيام بدورهم الوطني المعتاد منذ ثورات التاريخ، والرئيس السيسي هو القادر حاليًا على حماية الوطن ودعم قضية غزة».