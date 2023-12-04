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أمين شؤون التجارة بـ«مستقبل وطن»: الرئيس السيسي أنقذ الصناعة المصرية من السقوط

كتب:

محمد أباظة
07:21 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
مؤتمر مستقبل وطن

مؤتمر مستقبل وطن

قال الدكتور سمير صبري، أمين شئون الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن، إنّ ما شهدته مصر خلال حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان نقلة غير مسبوقة في مجال الصناعة لا ينكرها أحد.

وأضاف «صبري» خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري الحاشد لأمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أنّ من يعمل في الصناعة يعلم أنها كانت دائمًا تعاني من مشكلات عديدة؛ منها أزمة في الطاقة، وتبعات أحداث 2011.

دور الرئيس السيسي في استعادة ريادة الصناعة المصرية 

وتابع أمين الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مصر كانت في مرحلة لا أحد يمكن أن يحكم إلى أين تذهب وهو ما أشارت إليه التقارير الدولية بأن مصر ذاهبة بلا عودة، خاصة مع السنوات التي شهدت خروج الاستثمار الأجنبي، إلا أن الشعب الأبي أرسل نداءه للقائد والجيش الوطني الشجاع لاستعادة الوطن، وكان القرار من الزعيم السيسي في 30 يونيو.

ووجّه «صبري» رسالة خاصة للجيش والشرطة المصرية الذين وقفوا بجوار الشعب المصري، ودعم فئة من أهم فئات المصريين، فرجال الصناعة ليسوا مسؤولين عن أنفسهم فقط، بينما هم يعملون من أجل الوطن، وهو ما رآه الرئيس السيسي، وظهر في دعمه للصناعة والمشروعات القومية ورفع كفاءة المنشآت وتوفير الوقود.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.