«حق عرب» يعيد فنانتين من الاعتزال إلى صدارة المشهد

يستعد الفنان أحمد العوضي، لخوض السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «حق عرب»، والذي تجري حاليًا تحضيراته استعدادًا لانطلاق التصوير فى الفترة المقبلة؛ تزامنًا مع إبرام باقي التعاقدات مع أبطاله، والذي يشهد عودة فنانتين للتمثيل بعد إعلانهم الاعتزال والابتعاد عن التمثيل.

حلا شيحة تشارك في حق عرب

وكشف مؤلف العمل محمود حمدان عن أنه تم الاتفاق مع الفنانة حلا شيحة لتجسد دور البطولة النسائية أمام الفنان أحمد العوضي خلال أحداث المسلسل، حيث من المقرر أن تتعاقد رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي يٌعد أولى أعمالها الفنية بعد قرارها الاعتزال عقب مشاركتها في فيلم «مش أنا» مع الفنان تامر حسني عام 2021.

وأضاف «حمدان» لـ «الوطن» أنها تجري حاليًا اجرائتها لتوفيق أوضاعها مع نقابة المهن التمثيلية بعد قرار الدكتور أشرف زكى بشطب عضويتها نهائيًا من النقابة بعد اساءئتها لزملائها وللفن.

وفاء مكي تعود للتمثيل بعد غياب 8 سنوات

كما يشهد مسلسل «حق عرب» عودة الفنانة وفاء مكي للتمثيل بعد ابتعادها لنحو 8 سنوات منذ مسلسل «الكابوس» عام 2015، حيث أوضح السيناريست محمود حمدان لـ «الوطن»، أنها تقدم دور جديد عليها وسيكون محوريا ومفاجأة للجمهور.

وتدور أحداث مسلسل «حق عرب» في إطار أكشن شعبي رومانسي، ويضم عددا كبيرا من نجوم الفن، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية، وهو من بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، حلا شيحة، ميدو أحمد ماهر، ميرهان حسين، وفاء مكي، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.