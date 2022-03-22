سلمها «بيكهام» حسابه الشخصي على إنستجرام.. من هي الأوكرانية إيرينا؟

طرق كثيرة ومختلفة، اتبعها عدد من المشاهير على مستوى العالم، لتقديم دعمهم إلى أوكرانيا، على خلفية العملية العسكرية التي شنتها روسيا، ودخلت يومها الـ27 حتى الآن، كان أبرزها ما قام به لاعب كرة القدم السابق وسفير اليونيسف الحالي «ديفيد بيكهام»، عندما قرر أن يسلم حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور «انستجرام» إلى طبيبه أوكرانية تدعي إيرينا لتوثيق يومها وسط الحرب الروسية الأوكرانية.

تسليم حساب « بيكهام » الشخصي لطبيبة أوكرانية، لاقى قبولاً واسعاً بين متابعيه، وبدأ البعض يتساءل عن ماهية الطبيبة التي سلمها لاعب الكرة السابق حسابه الشخصي، و« الوطن» تستعرض أبرز المعلومات حول الطبيبة الأوكرانية في السطور التالية، وفقا ًلما جاء على صحيفة الجارديان البريطانية.

أبرز المعلومات عن الطبيبة «إيرينا»

1) اسمها إيرينا وتعمل طبيبة في مدينة خاركيف الأوكرانية.

2) طبيبة تخدير وتتولى رئاسة المركز الإقليمي للولادة في مدينة خاركيف.

3) تعمل إيرينا بشكل لا ينقطع ليلاً ونهاراً لتوفير الرعاية الطبية للأمهات الحوامل والأطفال حديثي الولادة.

4) طالبت إيرينا من المجتمع الدولي مساعدتها وخاصة اليونيسف الذي وفر لها في الأيام القليلة مولدات أكسجين للأطفال حديثي الولادة.

5) تمكنت إيرينا من رصد ما يحدث داخل مدينة خاركيف الأوكرانية في ظل الحرب الدائرة على 71.5 مليون متابع على الصفحة الشخصية للاعب الكرة السابق.

6) نشرت إيرينا مقاطع صور وفيديو للطابق السفلي الضيق في المستشفى، حيث تم إجلاء جميع النساء الحوامل والأمهات الجدد خلال اليوم الأول من الحرب الروسية.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ27 على التوالى، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، قيام بلاده بشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تقوم بها القوات الأوكرانية.

وتعد مدينة خاركيف، التي ظهرت من خلالها الطبيبة الأوكرانية إيرينا، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، وكانت مستهدفة من قبل القوات الروسية خلال الأيام السابقة.