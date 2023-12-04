أمين زراعة مستقبل وطن: الرئيس السيسي ركز على 4 مقومات في بداية حكمه

قال النائب هشام الحصري، أمين أمانة الزراعة والموارد المائية، إن صناع ومزارعين مصر عمود الخيمة في الدولة، وهو ما أكدوه خلال تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بأنهم الاقتصادات الصلبة التي تعتمد عليهم الدولة في الأزمات.

وأضاف الحصري، خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري الحاشد لأمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أنه في بداية تولي حكم الرئيس السيسي، ركز على 4 مقومات؛ أولها إنشاء الطرق، وثانيها محطات الكهرباء الشمسية والرياح والطاقة النووية قريبا في الضبعة.

وتابع أن ثالث هذه المقومات تطوير المواني للتصدير، بينما الرابع متعلق بالمدن الصناعية وتطويرها وإنشاء مدن جديدة، مؤكدا أن السيسي ركز منذ بداية حكمه على دعم الصناعة.

مؤتمر حاشد في التجمع الخامس

ونظمت أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، مؤتمرا جماهيريا حاشدا برئاسة الدكتور سمير صبري أمين الصناعة والتجارة المركزية بالحزب، وذلك في فندق كمبنسكي بالتجمع الخامس.

ومن جانبه، قال الدكتور سمير صبري، أمين الصناعة والتجارة المركزية لحزب مستقبل وطن، إن رجال الصناعة والتجارة حاضرين لرد الجميل للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وهذا ما أكدته الأمانة في مؤتمراتها الجماهيرية الحاشدة في 27 محافظة.