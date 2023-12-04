نائب محافظ القاهرة: رفع إشغالات محيط لجان الانتخابات الرئاسية

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جولة لمتابعة عدد من مقرات اللجان الانتخابية بالمرج والمرور على مدرسة محمد نجيب الابتدائية ومدرسة الحرية الرسمية الابتدائية، استعدادا لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت لمتابعة الاستعدادات، والتأكد من جاهزيتها بحضور رئيس الحي ومدير إدارة المرج التعليمية، وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر الجاري.

إزالة الإشغالات

وشدد نائب محافظ القاهرة إلى التأكيد على رفع جميع الإشغالات في محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

دعوة المواطنين على المشاركة

وتواصل محافظة القاهرة عقد ندوات لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن رأيهم في الانتخابات، مع دعوة المواطنين إلى المشاركة والنزول للانتخابات وهي مستمرة على مدار 3 أيام، حيث يستطيع المواطن النزول والشماركة في أي وقت متاح له.