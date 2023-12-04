نائب بـ«الشيوخ»: الرئيس السيسي يعمل لصالح الدولة وليس من أجل الانتخابات

أكّد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، وجود غرفة عمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار «نعم للمشاركة».

حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأضاف محمود القط، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنّ هناك مجموعات تقوم بعمل جولات في كل جامعات مصر للدعوة إلى المشاركة الشبابية في هذا الماراثون، مع تخطيط برنامج استرشادي للرئيس المقبل.

وعن ملف الشباب، قال القط: «الشباب تأهل وتدرب في عهد الرئيس السيسي وهبط مؤشر البطالة في مصر، ونتاج ذلك نراه في القيادات الحالية بالوزارات والمؤسسات المختلفة».

وحول القضية الفلسطينية، أوضح عضو مجلس الشيوخ، أنّ العالم فُضِح بعد الأزمة في قطاع غزة، والشباب الآن بدأ يهتم ويكون واعيًا بالأمن القومي، بعد ما يحدث في غزة، ودعوات المقاطعة نجحت بغالبية عظمى ووعي كافٍ.

ونوه إلى أنّ الدولة تنظم لقاءات عدة مع كل من له رأي في المجالات الاقتصادية؛ والرئيس السيسي لم يعمل من أجل الانتخابات، وإنما يفعل ما في صالح الدولة برغم اختيارات المواطنين.