رابط تطبيق الاستعلام عن القضايا.. وفر فلوس المحامي

تطبيق الاستعلام عن القضايا أحد أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل المصرية للمواطنين والمتقاضين، إذ يتيح لهم الاستعلام عن أي قضية مسجلة في أي محكمة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال الهاتف المحمول أو الكمبيوتر، ويأتي هذا التطبيق في إطار خطة التحول الرقمي الذي تتبنها الدولة، وتسهيلا على المواطن وتوفير الوقت والمجهود.

تطبيق الاستعلام عن القضايا

وتستعرض «الوطن» المزيد من التفاصيل حول تطبيق الاستعلام عن القضايا والخدمات التي يقدمها وكيفية استخدامه، وذلك في إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة.

ومن خلال تطبيق الاستعلام عن القضايا يمكن لأي شخص أو محام معرفة موعد نظر القضية الخاصة به في مختلف درجات المحاكم سواء كانت جنح أو جنايات أو استئناف أو نقض، فضلًا عن معرفة كافة الأمور المتعلقة بالقضية بسهولة، فالأمر لا يستغرق وقتا أو مجهودا.

خدمات تطبيق الاستعلام عن القضايا

ويوفر تطبيق الاستعلام عن القضايا للمواطن معرفة كافة المعلومات عن القضايا المسجلة ضده والبيانات المتعلقة بها سواء في المحاكم الجزئية أو الحقوقية، وتشمل بيانات القضة الآتي:

- رقم الدعوى.

- اسم المحكمة.

- تاريخ الجلسة.

- تصنيف الدعوى.

نوع الطرف سواء كان شاكيا أو مشكو في حقه أو مدعي أو مدعى عليه.

وجرى تفعيل تطبيق الاستعلام عن القضايا لتخفيف الأعباء والزحام عن المحاكم، مع ضمان الرقابة الإلكترونية، ويمكن تحميل تطبيق الاستعلام عن القضايا على الهاتف من خلال «جوجل بلاي» للهواتف الأندرويد و«آب ستور» لهواتف آيفون.

كيفية الاستعلام عن قضية أون لاين

وللاستعلام عن أي قضية أون لاين باستخدام الهاتف المحمول لمعرفة ما إذا كان على الشخص أحكاما قضائية من عدمه، فإنه يمكن استخدم تطبيق الاستعلام عن القضايا باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على التطبيق من هنـــــــــــا.

- اضغط على الأحكام القضائية.

- ادخل الاسم بالكامل، ورقم القضية، والبيانات المطلوبة.

- الضغط على «موافق».

- تظهر كافة البيانات الخاصة بالقضية.

الاستعلام عن قضية بالرقم القومي

ويتيح تطبيق الاستعلام عن القضايا التابع لوزارة العدل الاستعلام عن قضية بالرقم القومي، باتباع الخطوات التالية:

- تصفح التطبيق من هنــــــــــا.

- اختيار الاستعلام عن دعوى.

- تحديد درجة الدعوى.

- اختيار المحكمة التي يتم نظر القضية أمامها.

- اختيار نوع القضية، والعام الذي تم رفع القضية خلاله.

- اضغط على أيقونة بحث.

- تظهر كافة البيانات.

خطوات الاستعلام عن قضية عبر بوابة وزارة العدل

ويمكن الاستعلام عن قضية في المحكمة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة العدل وذلك باتباع الخطوات التالية:

- تصفح الموقع الإلكتروني لوزارة العدل من هنـــــــــا.

- الدخول على الاستعلام عن موقف دعوى.

- اضغط على أيقونة «بدء الخدمة».

- حديد درجة التقاضي سواء كانت نقض أو استئناف أو كلي أو ابتدائي.

- حديد المحكمة وفي أي محافظة.

- اختيار نوع الدعوى.

- كتابة رقم الدعوى.

- تحديد سنة رفع الدعوى.

- اضغط على بحث.

- تظهر بيانات القضية.

ويهدف تطبيق الاستعلام عن القضايا إلى تحقيق الآتي:

- تسهيل عملية الاستعلام عن القضايا على المواطنين والمتقاضين.

- توفير الوقت والجهد على المواطنين والمتقاضين.

- تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والمتقاضين.

مميزات تطبيق الاستعلام عن القضايا

يتميز تطبيق الاستعلام عن القضايا بالآتي:

- إمكانية الاستعلام عن أي قضية مسجلة في أي محكمة في مصر.

- إمكانية الاستعلام عن موعد نظر القضية.

- إمكانية الاستعلام عن أطراف القضية.

- إمكانية الاستعلام عن آخر تطورات القضية.

ويُعد تطبيق الاستعلام عن القضايا من التطبيقات الإلكترونية المميزة التي تقدمها وزارة العدل، إذ يتميز بسهولة الاستخدام وسرعة الاستجابة، ويوفر للمواطنين والمتقاضين معلومات دقيقة عن القضايا الخاصة بهم.

خدمات وزارة العدل

وتقدم وزارة العدل العديد من الخدمات للمواطنين، منها تشغل 10 سيارات توثيق متنقلة بالتعاون مع وزارة التخطيط القومي، وتعمل هذه السيارات في محافظتي الإسكندرية ومطروح، لخدمة مواطني ورواد المحافظتين، وهي مجهزة بكل المعدات والأجهزة الحديثة لتقديم الخدمة للمواطنين بصورة حضارية، وتعمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وتبدأ الفترة الصباحية من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 3 مساءً، والفترة المسائية من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 9 مساءً.