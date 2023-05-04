تطبيق الاستعلام عن القضايا في مصر.. اعرف موعد الجلسات على الموبايل

أتاحت وزارة العدل تطبيق الاستعلام عن القضايا في مصر، للتسهيل على المواطنين، وسرعة معرفة موعد القضايا الخاصة بهم، كما يتيح هذا التطبيق الحصول على موعد نظر القضايا أمام المحاكم بجميع درجاتها سواء كانت جنح أو استئناف أو نقض، وتنشر«الوطن» تفاصيل تطبيق الاستعلام عن القضايا في مصر في عدة خطوات، نستعرضها على النحو التالي:

تطبيق الاستعلام عن القضايا في مصر

- تحميل تطبيق الاستعلام عن قضية برقم الهوية عبر الموقع الإلكتروني على الهاتف المحمول الخاص بك.

- الانتظار لبضع ثواني حتى يتم التحميل.

- الضغط على زر الأحكام القضائية.

- إدخال كافة البيانات المطلوبة ومنها الاسم بالكامل، ورقم القضية المدون على أوراق القضية.

- التأكد من إدخال البيانات الصحيحة، اضغط على أيقونة موافق، وبعد ذلك ستظهر إليك في صفحة جديدة كافة البيانات الخاصة بالقضية التي تبحث عنها.

- اضغط على زر الاستعلام عن دعوى.

- اختيار الدرجة الخاصة بالدعوى من بين الخيارات المتاحة أما جزئي، أو ابتدائي، أو استئناف، أو نقض.

- تحديد المحكمة التي يتم النظر في الدعوى أمامها.

- اختيار نوع الدعوى من بين الخيارات المتاحة، وكذلك عليك اختيار العام الذي تم رفع الدعوى به.

- اضغط على أيقونة البحث.

- ستظهر إليك كافة البيانات عن الدعوى التي تبحث عنها.

طريقة الاستعلام عن قضايا عن طريق الإسم

- الدخول على أيقونة الخدمات الإلكترونية في صفحة الموقع الرئيسية

- اضغط على أيقونة الاستعلام عن قضية في محكمة الاستئناف

- اختيار أيقونة الاستعلام عن القضية بالرقم

- اختيار درجة المحكمة التي يتم النظر في القضية أمامها

- إدخال مختلف البيانات الصحيحة، عليك النقر على أيقونة البحث لتظهر إليك كافة بيانات القضية.