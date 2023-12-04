جلسة حوارية في ختام مؤتمر «مستقبل وطن» لمناقشة توطين الصناعة

شهدت ختام فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد، لأمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور سمير صبري، أمين الصناعة والتجارة المركزية بالحزب، جلسة نقاشية لعدد من الخبراء؛ لاستعراض إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قطاع الصناعة، والتيسيرات والحوافز لتوطين الصناعة.

دعم الصناعة المصرية

وأدار الجلسة النقاشية، محمد ناقد، وشارك فيها المهندس محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، والدكتور أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والمهندس مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين.

وشارك أيضا في الجلسة الحوارية، محمد موسى، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، وهيمن عبد الله، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بالحزب.

ونظمت أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، برئاسة الدكتور سمير صبري أمين الصناعة والتجارة المركزية بالحزب، وذلك في أحد الفنادق بالقاهرة.

ويأتي المؤتمر الجماهيري الحاشد لأمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، ضمن سلسلة المؤتمرات الجماهيرية التي يعقدها الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.