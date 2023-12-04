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أمين «فلاحين مستقبل وطن»: رجال الأعمال والصناعة في كتف الدولة

كتب:

محمد أباظة
09:25 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

قال النائب سيد نصر، أمين العمال والفلاحين المركزي بحزب مستقبل وطن، إن فترة 2011 و2013، أكثر من تحملوا صعابها هم رجال الصناعة الذين وقفوا بكثافة بكتف الدولة حتى عادت في 30 يونيو.

رجال الأعمال والصناعة والفلاحين في كتف الدولة

وأضاف «نصر» خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري الحاشد لأمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أنه لا أحد ينكر أن رجال الأعمال والصناعة والتجارة أول من وقفوا بكتف الدولة وقت كورونا والأزمات.

الوقوف خلف القيادة القادرة على إدارة الوطن

وأكد أن أبناء مصر المخلصين رجال الصناعة والتجارة حضروا اليوم حاملين رسالة الوقوف خلف القيادة المحترمة القادرة على إدارة الوطن، موجها رسالة للمتآمرين بأن كل من يحاول التآمر على مصر نقول له: «إحنا عمال وفلاحين مصر مبنخافش، ومعانا رجال أعمال أوفياء مخلصين لهذا الوطن».

ونظمت أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة الدكتور سمير صبري أمين الصناعة والتجارة المركزية بالحزب، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.