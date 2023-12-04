منتجات حديثة لـ«الإلكترونيات»: منظومة تأمين الحدود.. وجهاز «رصد إشعاعي»

كشف اللواء مهندس أحمد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات، التابع للهيئة العربية للتصنيع، عن مشاركة المصنع بـ3 منتجات عسكرية جديدة فى فعاليات معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023»، فى إطار عمل المصنع على توطين التصنيع المحلى لمختلف المجالات التكنولوجية المختلفة.

وقال رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات، فى تصريح لـ«الوطن»، إن أول المنتجات التى يشارك بها المصنع فى المعرض، هى «مراكز القيادية الآلية والتحكم»، تحت مُسمى «RISC3»، والتى نُفّذت بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة فى الصناعات الإلكترونية، لاستخدامها فى أغراض تأمين المبانى، وإنشاء مظلات دفاعية خارج المدن، موضحاً أنها أحدث الأجيال من هذا الطراز، والتى تضمن كفاءة وسرية الاستخدام.

وأضاف «عبدالعزيز» أن مركز القيادة الآلية والسيطرة الجديد، يتميز بالقدرة على تكوين صورة موقف عملياتية متكاملة على جميع المستويات، فضلاً عن توجيه المقاتلات المختلفة، والعمل على الإنذار بشأن أى تهديدات جوية أو برية أو بحرية، مع التأمين المتكامل ضد الهجمات السيبرانية.

وأوضح «عبدالعزيز» أن المصنع يعمل بجهاز كشف وقياس الإشعاع المصرى، والذى تم تصميمه بالتعاون مع إدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة، تحت مُسمى «EGYRAD»، مشيراً إلى أن النموذج الأول لهذا الجهاز هو المستخدم فى الاستخدامات المدنية، والثانى للاستخدامات العسكرية.

وأشار رئيس المصنع إلى أن جهاز كشف وقياس الإشعاع المصرى، يتميز بالقدرة على تسجيل 20 ألف قراءة للجرعات الإشعاعية، وتسجيل جرعة إشعاعية تراكمية لـ10 مستخدمين بعدد ساعات تشغيل يصل إلى 90 ساعة، مع إمكانية استخراج واسترجاع البيانات الخاصة به عبر الحاسب الآلى.

ولفت إلى عمل مصنع الإلكترونيات على طرح جهاز التسجيل الصوتى الجديد تحت مسمى «فخر 3»، وهى جهاز للاستخدامات العسكرية بسعة تخزينية تصل حتى 84 تيرابايت.

وأضاف رئيس «الإلكترونيات» أن الدورة الثالثة لمعرض «إيديكس 2023»، هى فرصة كبيرة جداً، لعرض المنتجات الجديدة، وإجراء مباحثات مع كبرى الشركات العالمية للتصنيع المشترك، ونقل الخبرة، موضحاً أن المعرض سيضم الكثير من المفاجآت.

وأشار إلى أن هناك عدداً كبيراً جداً من المنتجات ستعرضها كبرى الشركات العالمية فى معرض «إيديكس» هذا العام، لافتاً إلى أن مصانع الهيئة العربية للتصنيع منفتحة على التعاون مع مختلف الشركات الكبرى، وأنه من المتوقع أن تكون هناك تعاقدات للتصنيع المشترك.

ووصف المعرض بأنه فرصة لكل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، والجهات التصنيعية المصرية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية، للوقوف على أحدث ما توصل إليه العالم فى هذا المجال، لافتاً إلى أن مصر بدأت بقوة فى زيادة الاعتماد على الصناعات الدفاعية المختلفة، والعمل على توطين تصنيعها محلياً، بالتعاون مع كبرى الشركات، بما يوفّر عملة صعبة للدولة، ويتيح المزيد من التعاون المشترك مع الدول الصديقة والشقيقة.

وشدّد رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات على حرصه وقيادات الهيئة على تفقّد الأجنحة العربية والأجنبية المشاركة فى فعاليات معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023» للوقوف على أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية والعسكرية، كلٌّ فى مجاله، لافتاً إلى أن المعرض فرصة لمشاهدة أفضل الابتكارات العالمية فى هذا المجال عن قُرب، والتعاون مع كبرى الشركات العالمية.