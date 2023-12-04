«تضامن الدقهلية» تنظم برنامجا لتدريب الرائدات الاجتماعيات على مهارات الإدارة

أعلن الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، تنظيم المديرية، أسبوع تدريب الرائدات الاجتماعيات، من خلال عقد دورتين تدريبتين جديتين في الفترة الحالية حتى يوم الخميس المقبل 7 ديسمبر، لكلًا من رائدات مركز المنصورة ومركز دكرنس مقسمات على مجموعتين بواقع 30 رائدة بكل مجموعة بإجمالي 60 رائدة داخل قاعات المديرية.

عقد دورات تدريبية للرائدات الاجتماعيات

وأشار «عبد العزيز» في بيان له، إلى أنّ الدورة في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق بين برنامج وعي للتنمية الاجتماعية والإدارة العامة لشؤون المرأة، لتدريب الرائدات الاجتماعيات على الارتقاء بمستوى الأداء الفني والإداري وإكسابهن المهارات والمعارف اللازمة حول القضايا الاجتماعية والصحية، ورسائل ومنهج وعي للتنمية المجتمعية، وإكسابهن مهارات الاتصال والمشورة والمهارات الإدارية حتى يتمكن من القيام بدورهن وواجباتهن بكفاءة وفعالية.

المُحاضِرات في التدريب

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، إلى أنه يحاضر في التدريب بدرين السيد، أميرة فوزي، نجلاء موافي وعنايات رئيس قسم شؤون المرأة في أجا.