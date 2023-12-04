كاتب صحفي: الناخب في الخارج يرى الصورة أبعد ويشعر بما يواجه مصر من مخاطر

قال الكاتب الصحفي محمد صلاح، كان هناك مخاوف قبل الانتخابات، بسبب ما يحدث في غزة، لكن حدث إقبال كثيف على الإدلاء بالأصوات الانتخابية، خلال الـ3 أيام للانتخابات في الخارج، ويعود ذلك إلى أن الناخب الخارج لديه نظرة مختلفة، عن الناخب في الداخل.

«صلاح»: الناخب في الخارج يرى الصورة أبعد

أضاف «صلاح»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء «DMC»، على قناة «DMC» مع الإعلامي أسامة كمال، أن الناخب في الخارج يرى الصورة أبعد، ولديه وسائل إعلام حسب البلد، التي يقيم فيها، فلديها الكثير من الإعلام المناهض، لذا فإنه يتعرض لكثافة إعلامية أكبر، فيشعر بالمخاطر التي تواجه مصر، خاصة بعد الهدنة والمجازر والمذابح التي زادت إلى حد بعيد جدًا.

«صلاح»: شعر الناخب في الخارج بأهمية حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي

وتابع شعر الناخب في الخارج، بأهمية حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أن هناك مخططاً لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وأصبح الأمر على أرض الواقع، وقد وصف الرئيس بأن التهجير إلى مصر خط أحمر.