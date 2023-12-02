«الوطنية للانتخابات» توجه رؤساء اللجان في الخارج للتحقق من شخصية الناخب

وجه المستشار أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بالتحقق من شخصية الناخب، مشيرًا إلى أن بعض البطاقات فيها مشكلة بالإصدار، حيث تم التصدي لهذه المشكلة بالتواصل الفني وتمكين أصحاب هذه البطاقات من التصويت.

وأضاف «النبداري»، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي أذاعته قناة إكسترا نيوز: «بالنسبة إلى جوازات السفر، يعينينا التأكد من شخصية المواطن، وأن يتحقق رئيس اللجنة أنه نفس الشخص الذي لديه بطاقة الرقم القومي حتى لو كانت منتهية أو جواز السفر، وتقدير الموقف يرجع إلى رؤساء اللجان الانتخابية تماما».