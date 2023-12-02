رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الوطنية للانتخابات» توجه رؤساء اللجان في الخارج للتحقق من شخصية الناخب

كتب:

شريف سليمان _ محمد عيسى
10:51 ص | السبت 02 ديسمبر 2023
المستشار أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

المستشار أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

وجه المستشار أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بالتحقق من شخصية الناخب، مشيرًا إلى أن بعض البطاقات فيها مشكلة بالإصدار، حيث تم التصدي لهذه المشكلة بالتواصل الفني وتمكين أصحاب هذه البطاقات من التصويت.

وأضاف «النبداري»، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي أذاعته قناة إكسترا نيوز: «بالنسبة إلى جوازات السفر، يعينينا التأكد من شخصية المواطن، وأن يتحقق رئيس اللجنة أنه نفس الشخص الذي لديه بطاقة الرقم القومي حتى لو كانت منتهية أو جواز السفر، وتقدير الموقف يرجع إلى رؤساء اللجان الانتخابية تماما».

اقرأ المزيد:

سفير مصر بالصين: انتظام الانتخابات الرئاسية في اليوم الثاني دون مشاكل

رئيس الجالية المصرية بروسيا: مشاركتنا في الانتخابات لتوجيه رسالة للعالم

صلاح مغاوري: إقبال المصريين في الخارج على الانتخابات مظاهرة حب لبلدهم

المصريون بالخارج يسطرون ملحمة وطنية جديدة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

عضو الجالية المصرية بالسعودية: إنشاء 3 أماكن انتظار بسبب الزحام في الانتخابات

فنانون مصريون يصوتون في الانتخابات الرئاسية بالخارج.. «المشاركة واجب وطني»
بقلم شريف سليمان _ محمد عيسى