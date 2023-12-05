المرشح الرئاسي حازم عمر: ترشحت للرئاسة للطبقتين المتوسطة والضعيفة وأغلقت باب التبرعات

كشف المرشح الرئاسي حازم عمر، عن أسباب ترشحه للانتخابات الرئاسية، وأهدافه من ذلك، موضحا أنه رشح نفسه للانتخابات الرئاسية، بهدف الوصول إلى الطبقتين المتوسطة والضعيفة، من خلال برنامجه الانتخابي، الذي يركز على تحسين مستوى المعيشة لهذه الطبقات.

وأضاف عمر خلال حواره في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه أغلق باب التبرعات في حملته الانتخابية، وذلك حرصًا على عدم الاعتماد على أموال الممولين، ولكي يبقى برنامجه الانتخابي بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية.

وأوضح عمر، أنه اتخذ قرارين هامين في الانتخابات البرلمانية لحزبه، وذلك في ضوء صعوبة نظام القوائم في قانون الانتخابات، حيث قرر وقف باب قبول التبرعات حتى إعلان النتائج، واختيار مرشحين شباب في جميع الدوائر الانتخابية.

وشدد عمر على أن حزبه كان يخطط لترشيح مرشح رئاسي خلال السنوات العشر الأولى من تأسيسه، وأنه كان يسعى إلى تأهيل نفسه وكوادره لتولي المسؤولية.