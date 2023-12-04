باحث: إقبال المصريين بالخارج على الانتخابات ثمرة ربطهم بمصر خلال السنوات الماضية

قال عبدالناصر قنديل، باحث ومحلل سياسي، إنّ المشهد الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين بالخارج؛ هو ثمار عملية مستدامة وحثيثة قامت بها الدولة المصرية لربط المصريين المقيمين بالخارج بمصر وتمتين علاقتهم بها، خلال السنوات الماضية.

وأضاف في مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج «من مصر»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «هذا الأمر انعكس في العديد من المؤشرات المهمة التي يجب التأكيد عليها في هذا الأمر؛ باعتبارها سوابق لا يوجد مثيل لها في تجارب ديمقراطية عتيدة في دول أخرى».

عمليات الاقتراع تتم منذ التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة

وتابع: «من المفترض أن عمليات الاقتراع تتم منذ التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، ولكن فعليا، بدأ التصويت منذ العاشرة من مساء يوم الخميس 30 نوفمبر، التي عادلت التاسعة صباحا في نيوزيلندا، وانتهى في التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، اليوم، ما يعادل التاسعة مساء بتوقيت لوس أنجلوس، وهو ما يعني أن اليوم التصويتي امتد لـ33 ساعة متصلة، والعملية كلها تمت على مدار 81 ساعة تصويت متصلة، وهي أطول عملية اقتراع مستدامة ربما في تاريخ البشرية كلها».

الرقابة بشكل كامل

وأكد: «لا توجد دولة لديها عملية اقتراع يجري الرقابة عليه بشكل واضح ومستدام من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات مثلما حدث في مصر، وكان ذلك ملمحا مهما يجب أن نسلط الضوء عليه».