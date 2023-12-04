يحيى الفخراني: أشرف عبدالغفور كان مثالا حيا لاحترام المهنة

نعى الفنان الكبير يحيى الفخراني، الفنان أشرف عبدالغفور، موضحا أنه كان مثالا حيا لاحترام المهنة ولديه التزام غير مسبوق، لافتا إلى أنه عرفه منذ عام 1974 في أثناء تقديمه مسرحية على المسرح القومي، وكان مشاركاً بها الفنان نبيل الحلفاوي، وحصل على إجازة فاشترك بالمسرحية بدلا منه، فكانت هذه هي بداية معرفته بالفنان أشرف عبدالغفور.

أشرف عبدالغفور اتسم بالأخلاق العالية

وأضاف «الفخراني»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه منذ حينها كان يتمنى في كل عمل أن يكون له دور مناسب للعمل مع أشرف عبدالغفور: «كان يسعدني ويشرفني ذلك نظرا لأنه يتسم بالأخلاق العالية في التعامل، وعزاؤنا بأن أعماله موجودة وأنه شخصية عظيمة للغاية ومن الجيد أنه ترك لنا من رائحته وهي ريهام ابنته».

كان ملتزما في مواعيد العمل

وأشار إلى أنه يتذكر للفنان أشرف عبدالغفور بأنه كان لديه مشاهد في إحدى المسرحيات ووجد أنه جالس منذ فترة طويلة، وملتزم وينتظر العمل نظرا لحدوث مشكلة في الاستديو ولم يستاء، مردفا: «لما أنا تضايقت عشانه، هو من كان يهدئني، ويقول لي: معلش ما ده شغل وأنا ملتزم إني آجي في الميعاد».