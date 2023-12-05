حملات لإزالة الإشغالات في القاهرة.. وتنبيه لأصحاب المحلات بشأن الإعلانات

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بضرورة شن حملات لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة بشوارع الأحياء وفرض حالة من الانضباط والتصدي لجميع الاعمال المخالفة للقانون ومنها مخالفات الإعلانات التي بدون ترخيص والمخالفة لشروط الترخيص والالتزام بالإجراءات الاحترازية ورصد وضبط المخالفين واتخاذ كافه الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

وفى سياق متصل، شن حي التبين برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم القزاز، رئيس الحى، حملة بالتعاون مع المتابعة الميدانية وإدارتي الإعلانات والإشغالات ومشرفي المربعات والأجهزة المختصة بحملة لمراجعة تراخيص المحلات وإزالة المخالف منها بشوارع وميادين الحي، أسفرت عن رفع الإعلانات المخالفة لشروط الترخيص وإعادة المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

حملة بالشوارع

وأكد الدكتور أحمد إبراهيم القزاز، رئيس الحي، أنه تم التنبيه على أصحاب المحلات والمنشآت التجارية والطبية وغيرها بضرورة التوجه لإدارة الإعلانات بالحي لترخيص إعلاناتهم وفقا للاشتراطات والقواعد التي تقرها لائحة الإعلانات المعمول بها على مستوى المحافظة، كما شملت الحملة شارع كورنيش النيل وشارع ابى بكر الصديق وتم مصادرة المضبوطات بمخازن الحي.

انتظام حركة السير

كما وجّه رئيس الحي بضرورة شن حملات يومية لفرض الانضباط وإحكام السيطرة علي المخالفين وانتظام حركة سير المواطنين والحركة المرورية بالشوارع وجارى استكمال الاعمال .