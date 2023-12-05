يحيى الفخراني: أشرف عبدالغفور كان مثالا حيا لاحترام المهنة

قال الفنان الكبير يحيى الفخراني، إنّ الراحل أشرف عبدالغفور أدى دورًا في مسرحية «الملك لير» من أهم الأدوار، وكان في نفس مستوى «لير»، وقدم شخصية مهمة وعظيمة في المسرحية، وهذا الدور كان آخر الأعمال المشتركة التي جمعت بينهما.

أعمال أشرف عبدالغفور باقية

وأضاف «الفخراني»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه لا يشعر بوفاة أشرف عبدالغفور؛ لأنه موجود بأعماله وقيمته ومثالا حيا لاحترام المهنة، وابنته الفنانة ريهام عبدالغفور.

وأشار إلى أن ريهام عبدالغفور، نسخة من والدها الفنان الراحل، ولم يجاملها في الاشتراك بمسرحية الملك لير، ورغم أن والدها بمثابة الأخ له، إلا أن «ريهام» أدت دور «كورديليا» من أهم الأدوار في المسرحية.