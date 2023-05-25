ممثل «إرادة جيل» بالحوار الوطني يقترح إعادة النظر في المناهج التعليمية

استعرض محمود عبدالمقصود ممثل حزب إرادة جيل بالحوار الوطني، بعض المشاكل الرئيسية لضعف العملية التعليمية في مصر، موضحا أن العجز في عدد المعلمين وكثافة الفصول، وعدم وعي الطلاب والأسرة بأهمية التعليم الفني، وعدم وجود رعاة لاكتشاف المواهب ودعم البحث العلمي من أهم الأسباب تدهور التعليم.

حزب إرادة جيل يطالب بتأهيل المعلمين

واقترح ممثل حزب إرادة جيل، خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة التعليم بالحوار الوطني، ضرورة ضمان الإعداد والتأهيل الجيد للمعلمين بقدرة تنافسية مع مدرسي الدروس الخصوصية من خلال التسويق الجيد له ، بالإضافة إلى الاهتمام بفصول التقوية والمتابعة المستمر للأداء والتفاعل الطلابي معها.

واقترح إعادة النظر في المناهج التعليمية ليكون الكتاب المدرسي هو المرجع الأهم بدلا من الكتب الخارجية، مستشهدا بالأخطاء الموجودة في كتاب الرياضيات في الصف الأول الثانوي وأن الامتحانات جاءت من الكتب الخارجية.

تطوير التعليم الفني

وطالب بوضع استراتيجية تسويقية يمكن من خلالها توقيع عقود رعاية مع الشركات، لرعاية الموهوبين والمتفوقين في المدارس، وتطوير قناة مدرستنا، بالإضافة إلي توقيع برتوكولات تعاون بين أكاديميات البحث العلمي الخاصة والوزارة لتطوير التعليم الفني، مشددا على توعية الطالب والأسرة بأهمية التعليم الفني، فضلا عن إضافة مادة التربية الوطنية لمراحل التعليم الأساسي.