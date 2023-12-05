«صحة سوهاج»: فحص 54 ألفا و300 شخص ضمن 5 مبادرات رئاسية في نوفمبر الماضي

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فحص أكثر من 54 ألفا و300 مواطن ضمن 5 مبادرات رئاسية خلال شهر نوفمبر من العام الجاري.

تطبيق المبادرات الرئاسية في سوهاج

وأكد «أبو هاشم»، أن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية بها، للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكداً أن مديرية الصحة بالمحافظة تسعي جاهدة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة .

وأوضح وكيل وزارة الصحة، تقديم الخدمات من خلال المبادرات المختلفة والتي تشمل مبادرة صحة المرأة، حيث تم فحص أكثر من 22 ألفا و400 سيدة، من خلال الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

مبادرة صحة الأم والجنين

وبحسب وكيل وزارة الصحة بسوهاج، تشمل المبادرات أيضاً مبادرة صحة الأم والجنين، والتى تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين، حيث تم فحص أكثر من 5 الآف و300 سيدة، وكذلك مبادرة السمعيات، حيث تم فحص أكثر من 8 آلاف و500 طفل، ومبادرة الاعتلال الكلوي، حيث تم فحص أكثر من 17 ألفا و200 مواطن، وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضي انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

مبادرة كبار السن

وتشمل المبادرات الرئاسية أيضًا مبادرة كبار السن، لمن هم فوق 65 عاما، وما فوق، حيث تم فحص ما يقرب من 700 مواطن، وتستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في هذه المرحلة العمرية حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، و الاعتلال الكلوى وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية الأنيميا، السمنة، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي.