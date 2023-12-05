أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 5-12-2023.. البرتقال يبدأ بـ4 جنيهات

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في مصر بسوق العبور للجملة استقرار ملحوظا، وتحظى المنتجات المصرية من الخضروات والفاكهة بإقبال كبير على المستوى العالمي نظرا لجودتها العالية.

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

واستقرت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 في مصر في سوق العبور بشكل جيد، وجميع الاصناف من الخضار والفاكهة متوفرة بكميات كبيرة دون نقص ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

ويتراوح سعر البرتقال البلدي بين 5 إلى 6 جنيهات، كما تراوح سعر البرتقال السكري بين 4 إلى 7 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر كيلو البرتقال أبو سرة بين 5.5 لـ7.5 جنيه، ويتراوح سعر كيلو اليوسفي بين 5.5 إلى 7.5 جنيه، ويتراوح سعر كيلو العنب الرومي الأحمر بين 11 إلى 14 جنيها، ويتراوح سعر كيلو التفاح الجولدن بين 20 إلى 30 جنيها، بينما يتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 25 إلى 35 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

ويتراوح سعر كيلو الجوافة بين 6 إلى 13 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الرمان بين 12 إلى 24 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الفراولة بين 15 إلى 20 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الكانتلوب بين 8 إلى 12 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الحرنكش بين 23 إلى 25 جنيها، يتراوح سعر كيلو البلح السيوي بين 35 إلى 45 جنيها، ويتراوح سعر كيلو القشطة البلدي بين 15 إلى 35 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الافوكادو بين 60 إلى 90 جنيها.