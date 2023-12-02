تراجع أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم السبت.. البرتقال بـ8 جنيهات

شهدت أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم السبت، تراجعًا كبيرًا في الأسواق، إذ شهدت حالة من الرواج بسبب انخفاض الأسعار في عدد كبير من الأصناف وفي مقدمتها الأصناف الشتوية مثل البرتقال والموز والكاكا والتين وغيرها من الفواكه.

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

تحدث الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا عن تراجع أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم السبت 2-12-2023 خاصة البرتقال والموز، مشيرًا إلى أن البرتقال في حالة إنتاجية جيدة للفدان وأن المنتج معروض بكميات كبيرة في الأسواق، وبلغ سعر البرتقال في الأسواق نحو 8 جنيهات للكيلو بالنسبة للبرتقال اليوسفي و10 جنيهات للبرتقال أبو سرة.

سعر الفاكهة في سوق الجملة

تنشر«الوطن» تنشر أسعار الفاكهة اليوم السبت 2-12-2023في سوق الجملة بـ6 أكتوبر وهي كالتالي:

- برتقال بلدي 3.5 إلى 6 جنيهات.

- برتقال سكري 4 إلى 6 جنيهات.

- برتقال أبو سرة 5.5 إلى 7.5 جنيه.

- برتقال يوسفي 5 إلى 6 جنيهات.

- تفاح يتراوح سعره من 30 إلى 38 جنيهًا

-عنب رومي أحمر 10 إلى 11 جنيهًا للكيلو.

- مانجو كيت من 20 إلى 30 جنيها للكيلو.

- الكنتالوب من 7 إلى 14 جنيهات للكيلو.

- شمام من 6 الى 12 جنيها للكيلو.

- بطيخ من (4 : 6 كيلو) بين 12 إلى 16 جنيها

- كيلو البلح السيوي ما بين 28 إلى 32 جنيهاً للكيلو.

- بلح ثلاجة من 4 إلى 10 جنيهات للكيلو.

- جوافة من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو.

- رمان من 10 الى 12 جنيها للكيلو.

- فراولة من 15 إلى 18 جنيهًا للكيلو.