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تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات نسبية في شوارع القاهرة والجيزة

كتب:

مريم جاد
09:48 ص | الخميس 30 نوفمبر 2023
تفاصيل الحالة المرورية اليوم

تفاصيل الحالة المرورية اليوم

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومحمد الشاذلي، الحالة المرورية اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023.

وجود كثافات مرورية بالقاهرة 

ويشهد ميدان العتبة كثافات مرورية نسبية مستمرة حتي شارع عبد العزيز وتباطؤ لحركة السيارات حتى ميدان طلعت حرب.

- سيولة مرورية بميدان طلعت حرب مستمرة حتى المتحف المصري.

- كوبري أكتوبر حتى شبرا مصر يشهد كثافات مرورية نسبية.

كثافات نسبية بالجيزة

- يشهد شارع فيصل كثافات مروية من محطة المريوطية حتى الطوابق، إضافة إلى وجود كثافات نسبية حتى محطة العريش ومن محور صفط حتى إشارة جامعة القاهرة.

- في محافظة سوهاج نشهد كثافات نسبية ليست مؤثرة بطريق عبد المنعم رياض وخاصة أعلى نهر النيل والطريق المؤدي إلى الجامعة.

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بقلم مريم جاد