غرفة السياحة: متوسط إشغال فنادق القاهرة الكبرى يصل إلى 80%

قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ حركة السياحة الوافدة إلى القاهرة خلال الفترة الحالية تعتبر جيدة للغاية، موضحًا أنّ متوسط نسب إشغال فنادق القاهرة الكبرى يبلغ حاليًا نحو 80%، في الوقت الذي تخطت فيه نسب إشغال بعض فنادق العاصمة المصرية حاجز الـ95%.

العام الدراسي في الدول العربية

وأضاف ثروت، لـ«الوطن»، أنّه رغم استمرار الدراسة في كل الدول العربية فإنّ هناك أعدادًا كبيرة من السياح العرب في الفنادق المصرية لا سيما الموجودة في محافظتي القاهرة والجيزة، موضحًا أنّ السياحة العربية مهمة جدًا للمقصد السياحي المصري، خلال الفترة الحالية، وذلك كون معدل إنفاق السائح العربي مرتفع بالمقارنة بنظيره من الجنسيات الأخرى.

الكريسماس ورأس السنة

وأشار رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة إلى أنّ الحركة السياحية الوافدة للقاهرة ستشهد زيادة بداية من الـ10 أيام الأخيرة من الشهر الجاري، بسبب أعياد الكريسماس ورأس السنة، موضحًا أنّ العدد ليس بالقليل من السياح العرب يحرصون على قضاء بضعة أيام في مصر، خلال تلك الفترة.